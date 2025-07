Eolico Offshore, ci sono Taranto e Augusta. Bruno: “Brindisi, ancora una volta, trattata dal governo con chiacchiere e promesse”

Brindisi, ancora una volta, trattata dal governo con chiacchiere e promesse.

Venerdì scorso il Ministero dei Trasporti (Salvini, per intenderci) ha varato il decreto

interministeriale che individua i porti di Augusta e Taranto come hub strategici per l’eolico offshore

nel Mediterraneo.

Parliamo di un investimento di quasi 80 milioni di euro tra dragaggi e ammodernamento delle

infrastrutture per i due porti individuati, che però taglia completamente fuori il porto di Brindisi,

nonostante, ricordiamolo, l’Autorità portuale adriatica avesse ufficialmente avanzato la propria

candidatura unitariamente al porto ionico.

Non un euro per le opere segnalate per il porto di Brindisi e già inserite in un precedente decreto

dei mesi scorsi del Mase e che, se finanziate, seppur parzialmente, avrebbero consolidato le

infrastrutture portuali e retroportuali del nostro porto, già oggi in grado di ospitare e sostenere

produzioni complesse e che ha svolto per anni un ruolo centrale nel sistema energetico nazionale

e che, quindi, a buon titolo, dovrebbe giocare un ruolo strategico anche nella filiera dell’eolico

marino.

Invece, per ora solo impegni generici: supporto logistico e operativo, ovvero vedere partire un po’

di pale eoliche costruite altrove dalle banchine brindisine.

In realtà, l’impegno sbandierato da governo e centrodestra era ben altro, come Brindisi merita,

ovvero nel pieno della transizione energetica, di vedere valorizzata un’infrastruttura come quella

brindisina, che già oggi dà lavoro a migliaia di persone e potrebbe diventare un motore di sviluppo

sostenibile per tutto il Mezzogiorno.

Siamo felici per Taranto, e ci mancherebbe. Ma se vogliamo che l’Italia sia davvero un hub

dell’eolico offshore nel Mediterraneo, serve visione. E la visione non può fermarsi 70 chilometri

prima.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)