Eolico offshore, conclusa l’audizione in VI Commissione: Lettori (PD), «Bene le rassicurazioni della Regione, ma il governo nazionale deve ripristinare i fondi per gli hub di Taranto e Brindisi»

«L’audizione in VI Commissione sull’eolico offshore ha confermato che la Regione Puglia c’è e crede in questa filiera, come ha dimostrato anche l’assessore Di Sciascio, ma non basta: senza il ripristino dei fondi nazionali e senza un quadro di incentivi adeguato, gli investitori non hanno le condizioni per realizzare gli impianti e il rischio è che tutto si fermi».

A dichiararlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Isabella Lettori. «Brindisi e Taranto – aggiunge – hanno bisogno di risposte concrete e immediate: la formazione e la riqualificazione dei lavoratori devono essere il primo passo, perché non possiamo permetterci di perdere un’altra generazione di lavoratori».

L’audizione era stata richiesta dalla consigliera regionale Lettori insieme ai colleghi Annagrazia Angolano, Cosimo Borraccino e Tommaso Gioia. Un confronto ampio e partecipato, che ha visto la presenza dei vertici delle Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e del Mare Adriatico Meridionale, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico e alla Formazione Professionale Eugenio Di Sciascio. Al centro del dibattito, la consapevolezza che l’eolico offshore rappresenta una delle poche concrete opportunità di riconversione industriale e occupazionale per due territori, Taranto e Brindisi, piegati dalle crisi dell’ex Ilva, dell’Enel e del petrolchimico.

Particolarmente critiche le condizioni del porto di Brindisi, dove il traffico merci è calato del 7,5% in un solo anno. La messa in riserva fredda della centrale “Federico II” e la crisi del petrolchimico, con lo stop del cracking Versalis, hanno ridotto drasticamente il traffico di rinfuse solide e liquide, lasciando in cassa integrazione gli ex SIR e mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro.

Dall’audizione è emersa la centralità dell’investimento sulla colmata ex British Gas, l’area di Capo Bianco, destinata a ospitare una piattaforma logistica di 17 ettari per la realizzazione dei floaters, i “galleggianti” per le pale eoliche offshore: un’opera da oltre 70 milioni di euro, di cui 30 milioni a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR e 40 milioni di risorse proprie dell’Autorità di Sistema Portuale, come ha riferito il segretario generale Francesco Di Leverano.

L’Assessore Di Sciascio ha ribadito l’impegno della Regione Puglia sulla filiera, sottolineando la contraddizione di un governo che dichiara la strategicità dell’eolico offshore e poi ne riduce le risorse. Ha poi ricordato che il Presidente Antonio Decaro, nella proposta di legge per Taranto, ha messo nero su bianco l’attenzione sulla filiera, con ricadute per Taranto ma anche per Brindisi, e che la Regione ha portato le proprie proposte al MIMIT nella riunione di martedì scorso, chiedendo che nel decreto vengano riproposti i temi e le risorse per l’eolico offshore.

L’audizione si è conclusa con l’impegno a costituire un luogo permanente di confronto tra istituzioni, parti sociali e imprese, per individuare direzioni di sviluppo condivise e tradurre gli annunci in cantieri e posti di lavoro.