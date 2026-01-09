Epifania Solidale: i giovani di Brindisi al fianco dei bambini in assistenza domiciliare

Si è svolta nella mattinata del 6 gennaio 2026 l’iniziativa “Epifania Solidale in Assistenza Domiciliare”, promossa congiuntamente dalle principali associazioni giovanili del territorio brindisino: Confindustria Giovani Imprenditori Brindisi, Confcommercio Giovani Imprenditori Brindisi, CNA Giovani Imprenditori Brindisi, AIGA Giovani Avvocati Brindisi, Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi, ANCE Giovani Brindisi e A.Gi.Far – Associazione Provinciale Giovani Farmacisti di Brindisi.

Nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie, organizzative e di sicurezza fornite dall’ASL di Brindisi, una delegazione delle associazioni ha fatto visita a numerose famiglie con bambini attualmente seguiti in assistenza domiciliare, consegnando piccoli doni e portando un messaggio concreto di vicinanza, attenzione e solidarietà in tutta la provincia.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa delle associazioni giovanili di unire le forze per generare valore sociale, mettendo a disposizione tempo, risorse ed energie a beneficio delle fasce più fragili della comunità. Un progetto costruito in un’ottica di collaborazione responsabile e strutturata con le istituzioni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra mondo associativo, cittadini e sistema sanitario locale.

Le attività sono state rese possibili grazie ai fondi raccolti in occasione della Cena di Natale congiunta delle associazioni giovanili territoriali, svoltasi il 17 dicembre 2025 presso Tenuta Moreno, il cui ricavato è stato interamente destinato a progetti di solidarietà e inclusione a beneficio della comunità brindisina.

«Abbiamo voluto trasformare il significato dell’Epifania in un gesto concreto – spiegano i promotori – perché crediamo che il ruolo delle associazioni giovanili non sia solo rappresentanza, ma anche responsabilità sociale, presenza attiva e capacità di prendersi cura del territorio».

L’“Epifania Solidale” si inserisce in un percorso più ampio di iniziative condivise che le associazioni giovanili della provincia di Brindisi stanno portando avanti per rafforzare il senso di comunità, promuovere la cultura della partecipazione e contribuire allo sviluppo umano e sociale del territorio.