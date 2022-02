EPILESSIA – DOMANI IL CASTELLO DI MESAGNE SI ILLUMINA DI VIOLA

Mettiamo in crisi l’epilessia: lunedì 14 febbraio il Castello di Mesagne si illumina di viola

Domani, lunedì 14 febbraio 2022 è la giornata internazionale dell’epilessia, una patologia che in Italia interessa 500 mila persone e 65 milioni nel mondo.

Si celebra questa giornata per sensibilizzare e per sottolineare come il futuro di questa importante patologia neurologica vada costruito ogni giorno, passo dopo passo, con il supporto di tutti noi. Un gesto solidale, infatti, può diventare contagioso e fare la differenza nella vita delle tante persone che soffrono di questa importante patologia, di cui hanno sofferto anche Napoleone, Alessandro Magno, Fëdor Dostoevskij, solo per citare alcuni nomi celebri e allo stesso tempo comuni rispetto ad una patologia che può colpire chiunque. Chi ne è affetto è spesso vittima di pregiudizi e discriminazioni a livello morale e a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, sport.

Per fare luce su questi “limiti”, lunedì 14 febbraio – in occasione della giornata internazionale dell’epilessia – il Castello comunale di Mesagne si illuminerà di viola, il colore simbolo della lotta all’epilessia. L’obiettivo è quello di accendere una luce speciale contro le false convinzioni, per favorire la giusta informazione su una patologia molto diffusa. Il viola è il colore simbolo di una duplice battaglia, contro la malattia e contro gli effetti collaterali di natura sociale, che spesso vanno combattuti insieme. L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Mesagne, che ringraziamo, nella persona del sindaco Antonio Matarrelli, per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la proposta di celebrare la Giornata con l’accensione del monumento cittadino più rappresentativo, in continuità con quanto già garantito lo scorso anno.

Oltre alla città di Mesagne, aderiranno all’iniziativa: la città di Bari che illuminerà la fontana di piazza Moro e la torre della Città metropolitana, Brindisi che iluminerà il teatro Verdi e palazzo Nervegna; luci accese anche a Francavilla Fontana e Torre Santa Susanna.

AICE(Associazione Italiana Contro l’Epilessia)della provincia di Brindisi