Equilibri di bilancio – A Francavilla approvati nuovo Piano Economico Finanziario dei rifiuti e nuovi investimenti per il territorio

Equilibri di bilancio: approvati anche il nuovo Piano Economico Finanziario dei rifiuti e nuovi investimenti per il territorioFRANCAVILLA FONTANA, 31 luglio 2026 – Nel corso della seduta odierna, il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato gli equilibri di bilancio, l’adempimento obbligatorio entro il mese di luglio che certifica la sostenibilità delle spese sostenute dall’Ente. La seduta ha approvato anche il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti e le tariffe TARI per l’anno in corso.Il valore complessivo del nuovo PEF è pari a 8.037.059 euro, con un incremento delle tariffe del 3,5%. L’aumento, contenuto grazie al lavoro degli uffici finanziari, è legato, oltre che ai costi correnti del servizio, al recupero di importi riferiti al biennio 2024-2025, riconosciuti in sede di rideterminazione dei precedenti piani economico-finanziari secondo le regole stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).Nel corso della seduta è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 26 giugno 2026, con cui sono stati stanziati 620.000 euro per nuovi investimenti, tra cui 120.000 euro per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi e 150.000 euro per la manutenzione straordinaria della sede della Guardia di Finanza, oltre a interventi sul decoro urbano, sugli istituti scolastici, sulle biblioteche e su Castello Imperiali.Confermati anche investimenti complessivi per 687.000 euro sulla pubblica illuminazione, che riguarderanno il rifacimento delle linee elettriche e la sostituzione dei corpi illuminanti in diverse parti della città.Con l’avanzo di bilancio sono stati finanziati inoltre ulteriori investimenti sul patrimonio comunale: 80.000 euro per il decoro della città, 100.000 euro per manutenzioni stradali e circa 62.500 euro per un primo step di interventi di digitalizzazione degli uffici e dell’archivio storico comunale, attualmente ospitato presso la sede dell’ex macello.Ulteriori risorse sono state destinate al settore dei servizi sociali, a sostegno di minori, anziani e trasporto scolastico, e al settore del turismo e della cultura, con il finanziamento del cartellone estivo e il sostegno alle associazioni del territorio e al tessuto produttivo cittadino.”L’approvazione degli equilibri” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo “dimostra la correttezza della gestione del bilancio e ci consente di sbloccare risorse per una serie di interventi che riguardano il patrimonio, l’illuminazione pubblica, i servizi sociali, il turismo e la cultura. Continuiamo a lavorare per garantire una crescita strutturale della città e dare concretezza, con responsabilità e determinazione, all’azione amministrativa”.”Gli equilibri” prosegue l’assessore al Bilancio e alle Attività Produttive Carmine Sportillo “confermano che il bilancio è sano, senza situazioni di squilibrio tra entrate e spese. Questo ci consente di continuare a investire su più fronti guardando con serenità al futuro. Il pregevole lavoro svolto dall’ufficio finanziario, inoltre, ha permesso di contenere l’incremento delle tariffe TARI, che altrimenti sarebbe stato ben più consistente”.