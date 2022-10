ERASMUSDAY AL LICEO “MARZOLLA-LEO-SIMONE-DURANO”

Eradmusday al Liceo Marzolla-Leo-Simone e Durano

Un tocco di bacchetta dell’orchestra del Liceo musicale “Durano” diretta dal Prof. Antonio Bagnato ha aperto nel pomeriggio l’Erasmus Day al Liceo Classico. Il brano eseguito e’ stato l’Inno Europeo, l’Inno alla Gioia” di Ludwig van Beethoven. Coordinata dal Prof. Gaetano Leone, referente della Commissione Erasmus+ , la squadra dei docenti Marzolla Leo Simone Durano ha accolto genitori, alunni, rappresentanze delle scuole medie di Brindisi nell’auditorium del Liceo Marzolla. Benvenuto e inizio dei lavori del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, che ha sottolineato il significato culturale, sociale, storico delle celebrazioni Erasmus day in questa fase delicata delle vicende europee. In particolare, quella odieena, per il Liceo brindisino. Una festa della mente e del cuore giunta alla sua sesta edizione in 67 paesi. In videoregistrazione il saluto dell’europarlamentare, onorevole Chiara Gemma. Un respiro d’Europa arriva cosi anche a Brindisi, in quest’angolo orientale, estremo d’Italia, che con l’Europa dialoga, educando alla cittadinanza attiva. Anche in lingua. Sì, perché un altro momento forte della giornata odierna, in linea col PTOF, è stata la consegna delle Certificazioni Cambridge di Lingua Inglese livelli B1 e B2 da parte della dott.ssa Imbriani, presente in qualità di referente di Oxford Group Lecce, e di quella di Lingua Spagnola – DELE, prof. ssa Lara Sasso. Due video dell’esperienza Erasmus+, con intervento della prof.ssa Daniela Franco, hanno comunicato ai presenti la recente esperienza in Polonia, con docenti dei tre plessi liceali Nisi, Franco, Gioia, Pugliese. Europei col sogno di un umanesimo riscoperto e attuato, mai out. Il tutto in diretta streaming. Un bel pomeriggio per davvero.