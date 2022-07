ERCHIE – 3 BORSE DI STUDIO DA 5mila EURO PER STUDENTI MERITEVOLI

Erchie, tre borse di studio da 5mila euro per giovani universitari meritevoli

L’Amministrazione comunale di Erchie investe nel futuro dei giovani universitari. Lo fa attraverso l’assegnazione di tre borse di studio, dell’importo di 5mila euro netti cadauna, agli studenti meritevoli e appartenenti a famiglie con disagio economico. Il concorso è destinato ai giovani residenti da almeno un anno a Erchie, neo diplomati ed iscritti nell’anno accademico 2022/23 ad un corso di studi per il conseguimento della laurea triennale, magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.

“Siamo riusciti a reperire le risorse necessarie per sostenere gli studi di giovani con difficoltà economiche – ha dichiarato il Sindaco Pasquale Nicolì -. Crediamo fortemente nel merito e vogliamo scommettere sul futuro delle nuove generazioni”. Il nostro territorio si sviluppa se tutti insieme puntiamo sulla crescita culturale e sociale. Infondere nei nostri ragazzi il valore e l’importanza del bene comune, come massimo risultato di un’azione sociale finalizzata al benessere di tutta la comunità, sarà il presupposto per una società più equa e solidale. L’Amministrazione Comunale è sicura che questi giovani, eccellenze del territorio, sapranno distinguersi con il loro impegno nella formazione finalizzata a costruire una nuova classe dirigente preparata e consapevole.

“Con le borse di studio – spiega l’assessore all’istruzione Pamela Melechì – intendiamo valorizzare i giovani erchiolani che studiano con impegno e ottengono ottimi risultati, puntando l’attenzione verso le fasce sociali più deboli. Riteniamo che sia nostro dovere garantire un sostegno economico soprattutto a chi studia con profitto e si impegna per continuare il percorso di studi, nonostante le difficoltà economiche”.Le domande, indirizzate al Sindaco del comune di Erchie, devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio. Per maggiori informazioni consultare il testi del bando presente sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.erchie.br.it