Ercole Olivario – Selezionate le aziende pugliesi

Si è svolta oggi nella sala Malcarne della Camera di Commercio di Brindisi – Taranto la selezione delle undici aziende olearie pugliesi che parteciperanno alla finale della XXXIII edizione del prestigioso concorso nazionale Ercole Olivario (Perugia, 19 e 20 maggio) promosso da Unioncamere con Camera Commercio Umbria ed il sostegno di ITA – Italian Trade Agency, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Ad accogliere i partecipanti il nostro Vicepresidente vicario Franco Gentile: «Poter ospitare le eccellenze della produzione olearia della Puglia rappresenta per noi un motivo di orgoglio ed allo stesso tempo un segnale positivo per il futuro. Per tale motivo, tengo ad esprimere la nostra gratitudine agli organizzatori del premio Ercole Olivario, così come al sistema camerale pugliese».«I territori delle province di Brindisi e di Taranto attraversano un periodo non facile dal punto di vista economico ed occupazionale, ma che guarda al futuro con fiducia anche grazie alle immense potenzialità e professionalità del suo comparto agricolo che va sostenuto ed incentivato. D’altronde questo settore – ha concluso Gentile – ha tutte le carte in regola per far registrare importanti propositi di crescita, anche grazie ad una importante affermazione sui mercati nazionali ed internazionali».Sono intervenuti all’evento: il segretario generale di Unioncamere Puglia, Luigi Triggiani, Angela Patrizia Partipilo, segretario generale della Camera di Commercio di Bari e Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio dell’Umbria. In Puglia la selezione regionale degli oli è stata curata dalla Samer, azienda speciale della Camera di Commercio di Bari, con il suo panel ufficiale, di cui fanno parte gli esperti assaggiatori di Amedoo (Associazione meridionale estimatori e degustatori dell’olio d’oliva).Ecco le 11 aziende pugliesi selezionate:- per la categoria Extra Vergine: Azienda Agricola Donato Conserva; Azienda Agricole Di Martino Sas; Serrilli Pia Gloria; Intini Srl; Azienda Agricola Bisceglie Maria; Az. Agr. Tedone Biagio; Olio Levante Srl.- Per la categoria DOP/IGP Azienda Agricole Di Martino sas; Az. Agr. Adriatica Vivai soc. agr. semplice (BR); Ciccolella soc. agr. a.r.l.; Az. Agr. De Carlo Sas.Nella giornata sono stati conferiti anche i premi “Piccole Produzioni – Puglia” del Concorso nazionale “La goccia d’Ercole”, sezione a latere dell’Ercole Olivario 2025:1° classificato olio extravergine Monocultivar “Futura” dell’Azienda Oilivis srl2° classificato Olio Extra Vergine di Oliva “Carpe Diem” dell’azienda Fabio Girasoli.Ed inoltre sono stati attribuiti i riconoscimenti:Menzione di merito Impresa donna ad Agricola Bisceglie MariaMenzione di merito Giovane imprenditore ad Az. Agr. Tedone Biagio Menzione Speciale olio Monocultivar a Intini Srl (Martina Franca, TA)