“Eridano: altra strada, nuove storie”

Incontro sui processi di welfare territoriale generativo

Si intitola “Eridano: altra strada, nuove storie” l’evento in programma il 5 aprile 2022 alle 17.30 presso “Movimenti – Laboratorio Urbano” a Brindisi (quartiere Sant’Elia).

Un’occasione per raccontare alla comunità, tramite la voce degli addetti ai lavori, i processi che Eridano – Cooperativa sociale ha attivato sul territorio provinciale, le importanti iniziative e progettualità previste per la fase di ripartenza circa le politiche inerenti la disabilità, gli anziani, le povertà educative, le reti territoriali. Il tutto, al fine di attivare un processo di welfare territoriale generativo in grado di rispondere ai bisogni delle persone, in particolar modo quelle più fragili e vulnerabili.

Prenderanno parte all’evento il presidente di Eridano Francesco Parisi, il portavoce del Forum Terzo Settore Puglia Davide Giove, il Consigliere Regionale Fabiano Amati, il Dirigente dell’I.I.S.S. “Ettore Majorana” Salvatore Giuliano, il Presidente Regionale Auser Lucia Scarafile, il Portavoce del Comitato promotore ANFFAS Melania Signorile, l’agente di commercio settore automotive Antonio Locurcio, il Presidente di CGM Giuseppe Bruno, l’amministratore di Decalab Mauro De Carlo, il direttore di Ecipa Pietro Pugliese e la direttrice dell’UEPE Giovanna Longo.

Previsti anche i saluti da parte dei rappresentanti istituzionali.

“In questo periodo difficile – commenta il presidente Parisi – ci siamo resi conto di quanto importante sia il nostro impegno e di quanto il nostro modello di lavoro in rete possa essere utile ad istituzioni e ad altre organizzazioni per costruire processi di welfare efficaci e sostenibili. Con questo evento proviamo a raccontarlo e a renderlo strutturale per i nostri progetti futuri. Vogliamo esserci. Abbiamo bisogno di questa comunità e, per quanto possibile, vogliamo contribuire a dare risposte ai suoi bisogni”.

La Cooperativa Sociale Onlus “Eridano” nasce a Brindisi nel 2006 con l’obiettivo di promuovere l’integrazione delle persone con disabilità e favorire la creazione di contesti sociali e lavorativi in cui sia possibile cooperare ed interagire. Eridano si è presentata al territorio non solo come una risposta a tali problematiche ma soprattutto come incubatore in grado di generare, attraverso l’interazione e lo scambio, processi di sviluppo sostenibile in ambito sociale e culturale.

Il laboratorio urbano Movimenti propone una programmazione orientata ai giovani e non solo. Ogni attività è strutturata nel rispetto della mission: offrire uno spazio aperto e accessibile a tutti caratterizzato da un ambiente sicuro e propositivo.