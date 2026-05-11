Erosione costiera, Lanotte (Fi): “Dopo gli annunci tutto bloccato. Decaro riattivi iter per i fondi”



Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Marcello Lanotte.

“Dopo gli annunci e gli slogan che hanno partorito solo pochi spiccioli rispetto alle reali esigenze, ecco che nulla si muove sulla questione dell’erosione costiera: la Giunta regionale l’ha dimenticata? Infatti, dopo i diversi incontri e l’approvazione della delibera, qualcosa si è inceppato. La Regione avrebbe dovuto emanare le determine di assegnazione delle risorse e avrebbe dovuto elaborare le schede di presentazione per l’accesso agli interventi da parte dei Comuni. Il tutto con il coordinamento delle rispettive province. Invece, il nulla: tutto bloccato. E parliamo di risorse molto attese dai territori per interventi urgenti (talvolta, come a Barletta, urgentissimi) di ripristino dei luoghi e delle strade e poi di messa in sicurezza. Sono costretto, quindi, a sollecitare il presidente Decaro a riattivare l’iter, dando un segnale concreto di coerenza e attenzione alle nostre comunità”.