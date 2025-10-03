Erosione della falesia – Forza Italia esprime un plauso per l’operato dell’Amministrazione Comunale finalizzato a risolvere il problema del tratto Torre Guaceto-Punta Penne
Il gruppo consiliare di Forza Italia esprime un plauso per l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, degli aspetti progettuali riguardanti gli interventi di salvaguardia del litorale, già colpito duramente dal fenomeno dell’erosione della costa.
Il progetto riguarda il tratto Torre Guaceto-Punta Penne e sarà possibile realizzarlo grazie ai fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo Brindisi/Lecce, fortemente voluto dal parlamentare brindisino Mauro D’Attis. Il punto di partenza, così come inserito nella delibera di Giunta presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo, riguarda la messa in sicurezza della strada litoranea, nel tratto Torre Testa-Giancola. Adesso potrà essere avviato il complesso iter burocratico che determinerà le condizioni affinché le opere vengano avviate entro la fine del prossimo anno.
Gruppo consiliare di Forza Italia – Brindisi