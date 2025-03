Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, Erri De Luca ha presentato il suo libro “, L’età sperimentale”, ed. Feltrinelli. Ha dialogato con l’autore Riccardo Rossi. Erri De Luca è uno scrittore, giornalista, poeta e traduttore che ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio Femina in Francia e il Premio Strega Europeo. I suoi libri sono tradotti in 30 lingue, confermando così il suo impatto internazionale. Il nome Erri è la versione italiana di Harry, il nome dello zio. Il libro, scritto con la collaborazione di Ines de la Fressange, celebre stilista e amica dello scrittore, ci fa capire che per ognuno di noi, raggiungere il traguardo della terza età avrà un valore unico che impone la necessità di ascoltarsi di più e capire i cambiamenti che questa età comporta. Un libro sull’esperienza dell’invecchiamento e sulla necessità di considerare la vecchiaia un percorso in salita da esplorare. Nessuna generazione, prima di questa, ha raggiunto la vecchiaia in così numerosa formazione e, proprio per questo, possiamo considerarla un’età sperimentale. I “vecchi” sono attivi e non devono guardare soltanto indietro, ma, piuttosto, può rivelarsi una vera e propria occasione per scoprire qualcosa di nuovo di sé e degli altri. Tantissima gente ha voluto condividere un incontro così interessante. Anna Consales