“Escape Room Day: Solo sei sai sei salvo!”

Un’avvincente sfida educativa alla Scuola Secondaria di Primo Grado Marzabotto-Virgilio dell’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro

L’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro, attraverso la Scuola Secondaria di Primo Grado Marzabotto-Virgilio, presenta “Escape Room Day: Solo sei sai sei salvo!”, un’attività didattica innovativa basata sul format dell’escape room, rivolta agli studenti che visiteranno la nostra scuola per l’open day del 12 dicembre p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

L’iniziativa prevede una serie di sfide e quesiti interdisciplinari che spaziano tra le discipline di studio, da risolvere in gruppo, stimolando il ragionamento, la collaborazione e la creatività.

Ma il titolo non è solo un gioco di parole. “Solo sei sai sei salvo” è anche un richiamo simbolico al valore della conoscenza e della cultura: in un mondo complesso e in continua trasformazione, sapersi orientare, ragionare, comunicare e lavorare insieme è ciò che realmente “salva”. La cultura, quindi, non solo come patrimonio di conoscenze e competenze, ma come strumento per affrontare la vita, crescere e scegliere con consapevolezza.

“Escape Room Day” vuole essere un’esperienza che unisce apprendimento e gioco, ma anche un messaggio educativo forte: la scuola non è solo il luogo dove “si imparano le materie”, ma dove si impara a pensare.

L’attività coinvolgerà studenti e docenti in un progetto che unisce didattica e innovazione, con grande entusiasmo.

Per informazioni:

IC Bozzano-Centro – Scuola Secondaria Marzabotto-Virgilio

Email: maria.metrangolo@icbozzano.edu.it

Tel: 0831430056 (chiedere delle prof.sse Simeone o Metrangolo)

Per salvarsi, serve sapere. Per sapere, serve imparare. A scuola.