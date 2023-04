Un incidente stradale si è verificato stamattina sulla strada provinciale 15 che collega Ceglie Messapica a Cisternino. Prtobabilmente a causa del maltempo un’auto è finita fuori strada per poi capovolgersi a bordo carreggiata. La conducente è stata estratta dai vigili dalle lamiere dai vigilid el fuoco de poi condotta in ospedale dal personale del 118. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.