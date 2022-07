Una squadra del Comando di Brindisi dei Vigili del Fuoco è intervenuta verso le 3.50 sulla strada provinciale 79, in contrada Masseriola, per un incidente stradale. Un’auto Fiat Idea è uscita fuori strada finendo la corsa in aperta campagna. Il conducente, un uomo di 50 anni, è rimasto gravemente ferito e adesso è ricoverato in codice rosso nell’ospedale Perrino.

I vigili ed il personale del 118 lo hanno estratto dall’auto. Sul posto anche i carabinieri.