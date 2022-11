ESEGUITA AUTOPSIA SULLA 15ENNE MORTA AL PERRINO. MA CI SONO TANTE COSE NON CHIARE…

E’ stato eseguito ieri l’esame autoptico sul corpo della ragazza 15enne deceduta lo scorso 27 ottobre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Perrino di Brindisi. Una storia incredibile che ha visto coinvolta una giovane che non aveva mai avuto problemi apparenti di salute. Tutto parte il 20 ottobre, quando la ragazza ha avvertito un mal di testa fortissimo. I suoi familiari l’hanno condotta nel Pronto Soccorso dove i sanitari di turno hanno chiesto una consulenza pediatrica e neurologica. Sta di fatto che dopo qualche ora è stata dimessa e quindi ha fatto ritorno a casa. Il mal di testa, però, è proseguito e alle 4.35 di domenica 23 ottobre è stata riportata in ospedale in condizioni decisamente preoccupanti. Il medico che l’ha visitata avrebbe, a quel punto, chiesto una consulenza da parte del neurochirurgo di turno il quale, secondo le testimonianze raccolte e quanto inserito nella cartella clinica, non avrebbe offerto la propria disponibilità. Non è rimasto altro da fare, a quel punto, di contrastare le persistente cefalea con del paracetamolo. Alle successive ore 14, pertanto – e quindi dopo quasi dieci ore dal ricovero – è stata condotta nel reparto di neurochirurgia e sottoposta ad una Tac. Ma i medici hanno ritenuto indispensabile una risonanza magnetica con mezzo di contrasto, ma chi avrebbe dovuta eseguirla – sempre secondo gli elementi riportati nella documentazione sanitaria – avrebbe ritenuto non urgente l’esecuzione di questo esame, rinviando il tutto al giorno successivo. Purtroppo, però, le condizioni della 15enne si sono aggravate e adesso spetterà al pubblico ministero titolare dell’indagine stabilire se ci sono state delle responsabilità nella condotta del personale sanitario interessato. Nel frattempo, l’Asl pare non abbiamo disposto alcun provvedimento nei confronti degli stessi.