Esercito – D’Attis (Fi): “La sua storia si intreccia con quella di brindisi e di Bari”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Non è da romantici esaltare le parole di oggi del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Carmine Masiello, che ha ricordato la rinascita dell’Esercito italiano, dopo gli eventi dell’8 settembre 1943, proprio a Brindisi. E non è meno importante ricordare che Bari sia stata la prima città italiana che, grazie al generale Nicola Bellomo, riuscì da sola a cacciare i nazisti. Sono solo alcune delle tante ragioni sottese al legame strettissimo che unisce la Puglia alle nostre forze armate ed è stato uno dei principali motivi che ha spinto il governo a impegnarsi affinché questa giornata si tenesse proprio a Bari. E’ stato un giorno importante perché ricordare il sacrificio di giovani e giovanissimi per la nostra bandiera e’ un dovere per tutti, ma a questo sentimento si aggiunge la gratitudine per coloro che sono oggi una garanzia di sicurezza e serenità per lo Stato e per tutti i cittadini”.