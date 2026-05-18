Esordio vittorioso per la Valtur Brindisi alle finali nazionali Under 17 Eccellenza

VITTORIA 57-69 CONTRO GRANTORINO NEL MATCH DI ESORDIO DEL GIRONE C. SECONDA GIORNATA IN PROGRAMMA MARTEDÌ 19 MAGGIO ALLE ORE 16:00 CONTRO UNIBASKET LANCIANO.
Esordio vincente e convincente per la leva Under 17 Eccellenza Valtur Brindisi, impegnata nelle Finali Nazionali di categoria in programma ad Agropoli e Torchiara dal 18 al 24 maggio.
Un successo importante al PalaCilento di Torchiara (SA) con il punteggio di 59-67 ai danni del Grantorino Basketball Draft al termine di una partita equilibrata ma condotta per larghi tratti dei quaranta minuti, all’interno dei quali la squadra allenata da coach Gianluca Quarta e Gigi Marra era riuscita anche a toccare la doppia cifra di vantaggio.
Dominio a rimbalzo per la Valtur che cattura 47 rimbalzi a fronte dei 32 piemontesi, fondamentale in cui spiccano i 13 rimbalzi di Thioye in doppia doppia con 15 punti e i 10 di Matteo Corlianò. Top scorer del match Goffredo Errico a segno con 21 punti, alcuni dei quali decisivi per l’allungo nel finale di partita.
Nella prima giornata del Girone C da registrare anche la vittoria dell’Orange1 Basket Bassano su l’Unibasket Lanciano, team che verrà affrontato dai biancoazzurro martedì 19 maggio alle ore 16:00 al Palasport Di Concilio di Agropoli.
IL TABELLINO
GRANTORINO BASKETBALL DRAFT-VALTUR BRINDISI: 59-67 (16-12, 28-31, 47-59, 59-67)
GRANTORINO BASKETBALL DRAFT: Straumia, Plesca 6, Galliati 8, Samela 2, Balima 20, Spetz 7, Cervasio, Piazza 6, Totaro, Regruto 7, Panassidi 3. Coach: Bucchi.
VALTUR BRINDISI: Guido, Thioye 15, Paparella 2, Longobardi, Molinaro 1, Fernandez Landra 5, De Fazio 5, De Cesare 4, Corlianò 4, Campagna 10, Errico 21, Cletì ne. Coach: Quarta.
NOTE – Tiri liberi: Grantorino 7/18, Brindisi 11/20. Perc. tiro: Grantorino 22/62 (8/28 da tre, ro 7, rd 25), Brindisi 27/69 (2/14 da tre, ro 14, rd 33).