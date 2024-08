Una violenta esplosione si è verificata stamattina, dopo le ore 8, in un trullo situato alla periferia di Cisternino. Il bilancio al momento parla di una persona ferita gravemente e trasportata in ospedale al Perrino, mentgre i vigili del fuoco stanno rimuovendo le macerie per verificare la persenza di una seconda persona che manca all’appello.