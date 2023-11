ESPLOSIONE PETROLCHIMICO – OGGI IL SINDACO HA RICEVUTO UNA DELEGAZIONE ENI/VERSALIS

Il Sindaco Giuseppe Marchionna ha ricevuto in data odierna la delegazione nazionale di ENI Versalis guidata dall’ing. Paolo Baldrati, Responsabile Industriale Versalis; dall’ing. Davide Calabrò, Responsabile Risorse Umane Versalis e dal Direttore dello Stabilimento di Brindisi, ing. Luca Piludu

La delegazione Eni Versalis ha dettagliatamente informato il Sindaco circa l’evento che ha coinvolto l’impianto polietilene nella giornata del 13 novembre 2023, sottolineando come si siano correttamente attivati tutti i presidi di sicurezza dell’impianto, compreso il sistema torce, grazie ai quali è stata effettuata la rapida depressurizzazione e il mantenimento della messa in sicurezza dell’impianto; si sono immediatamente attivati anche i sistemi antincendio e le squadre dei Vigili del Fuoco interne. L’incendio è stato rapidamente estinto nell’arco di pochi minuti, senza alcuna conseguenza per il personale operativo.

La Direzione Versalis ha tempestivamente informato le autorità deputate al controllo degli impianti.

Una squadra dei Vigili del Fuoco provinciale e funzionari di Arpa Puglia hanno effettuato una verifica congiunta della situazione e il monitoraggio delle operazioni di messa in sicurezza, immediatamente attuate. L’area oggetto di intervento è stata posta sotto sequestro dai Vigili del Fuoco.

I primi dati ambientali rilevati da Arpa non hanno segnalato incrementi nelle concentrazioni di inquinanti nell’aria.

A seguito dell’evento, l’azienda ha immediatamente costituito un team di investigazione interno per l’analisi delle cause e si sta impegnando, nel pieno rispetto della normativa vigente, per ripristinare impianti e apparecchiature interessate dall’evento.

La fermata riguarda solo l’impianto polietilene, mentre sia il cracking, sia l’impianto butadiene, risultano in normale attività. Per limitare ulteriormente gli impatti operativi alla produzione di polietilene, sono in corso di svolgimento analisi, che saranno condivise con gli enti di controllo, volte a valutare la fattibilità di riavviare le produzioni di quelle applicazioni che non richiedono l’utilizzo della sezione di impianto coinvolta.

La delegazione Eni Versalis ha altresì informato il Sindaco di essersi immediatamente messa a disposizione della Magistratura per contribuire all’accertamento dei fatti e programmare il percorso di riabilitazione dell’impianto interessato.

Il Sindaco ha ringraziato la delegazione Eni Versalis per la sensibilità dimostrata nell’informare, per il suo tramite, l’intera cittadinanza e ha auspicato una collaborazione ancora più stretta tra Ente e Azienda tesa a garantire la sicurezza dei lavoratori e della cittadinanza intera.