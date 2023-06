ESTATE 2023

VIVERE GLI SPAZI: TRA LE VIGNE E CON I VINI DI TENUTE LU SPADA.

LIBRI IN VIGNA, la rassegna dei libri organizzata da Tenute lu Spada

inizia il 16 giugno con la presentazione del libro di Giacomo Carito “Appunti per una storia dell’alimentazione e della gastronomia in Terra di Brindisi”.

Dopo il saluto e la presentazione della rassegna di Carmine Dipietrangelo, amministratore della società si confronteranno con l’autore il prof. Giuseppe Marella, Beppe Rollo della società di storia patria della Puglia e il giornalista enogastronomico Alfredo Polito.

In questi appunti ricostruiti da Giacomo Carito la campagna brindisina con il suo vino, il mare con il suo pescato sono determinanti e fondamentali fattori per la storia dell’alimentazione e della gastronomia del territorio. Discuterne serve non solo per scoprire le radici di ciò che è stata ed è ancora l’alimentazione del territorio ma serve anche per valorizzare quello che di essa è rimasta.

Venerdì 16 giugno alle ore 20, al tramonto tra le vigne di Tenute Lu Spada (strada comunale per lo spada), la presentazione del libro di G. Carito sarà l’occasione anche per aprire uno squarcio sul passato e sul futuro della terra e del mare di Brindisi.

Ingresso libero su prenotazione via whatsapp o tel al 393-8263651

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello showroom