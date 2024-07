Estate 2024: sole, mare e cultura!

Siamo nel pieno dell’estate, un’estate particolarmente bollente, e la voglia di vacanza è tanta! Caldo torrido, a volte insopportabile, e la speranza di trovare refrigerio con un tuffo nel nostro bel mare. Non tutti, ovviamente, possono permettersi un soggiorno in una delle fantastiche strutture che la nostra regione offre, ma, anche per chi resta in città, c’è la possibilità di scegliere tra le tante spiagge del litorale che permettono di rilassarsi fino a sera tardi. Questo è l’unico periodo dell’anno che abbiamo a disposizione per evadere dalla routine stressante che regola inesorabilmente le nostre giornate. Cosa c’è di meglio che dedicarsi a qualche attività interessante? La cultura non va mai in vacanza e tanti sono gli eventi che vengono organizzati, come presentazioni di libri, concerti a lume di candele, performance teatrali, mostre d’arte, conferenze su tematiche attuali e tanto altro. Una città come Brindisi è piena di monumenti da “scoprire” ed approfondire per l’importante storia. Si può leggere un libro sotto l’ombrellone e, magari, dopo, discuterne con amici e confrontarsi. È importante anche la cultura enogastronomica, con le tante degustazioni di vini e prodotti locali che sono apprezzati ed esportati dappertutto. Sono tante le attività culturali che possono rendere piacevole l’estate e, nello stesso tempo, arricchire la nostra mente. Anna Consales