Estate 2025, incontro tra Comune, forze dell’ordine e associazioni di categoria: al lavoro per una città più ordinata, accogliente e sicura

Si è tenuto questa mattina, su convocazione del sindaco Angelo Pomes, un incontro tecnico con le forze di polizia e i rappresentanti delle associazioni di categoria degli esercenti, in vista della prossima stagione estiva.

“Un confronto necessario – dichiara il sindaco Pomes – per condividere regole e priorità legate allo svolgimento di eventi, alla gestione degli spazi pubblici e alla tutela della quiete urbana. Ostuni si prepara ad accogliere migliaia di visitatori e deve farlo nel rispetto di chi lavora, ma anche di chi vive la città e la sceglie per la sua atmosfera autentica e rilassante”.

L’Amministrazione comunale è al lavoro per definire una regolamentazione più dettagliata e tecnica, soprattutto per il centro storico, che possa garantire ordine, sicurezza e rispetto della convivenza civile.

“La qualità del turismo che vogliamo attrarre – prosegue il sindaco – cerca esperienze autentiche, eventi curati e un contesto urbano ordinato e vivibile. Per questo è fondamentale distinguere tra chi lavora con serietà e chi, invece, compromette la tranquillità pubblica con comportamenti non in linea con il decoro e l’identità della nostra città”.

Il Comune intende promuovere un’offerta di iniziative coordinate tra più operatori, in grado di valorizzare i luoghi, creare occupazione e mantenere elevata la qualità dell’esperienza turistica. Il modello è quello già sperimentato con successo con le diverse attività, con eventi condivisi e gestiti nel rispetto delle regole.

Particolare attenzione, inoltre, sarà dedicata alla sicurezza nei luoghi pubblici, che rappresenta un aspetto di fondamentale importanza. Garantire il presidio delle aree più frequentate, la corretta gestione dei flussi e il rispetto delle normative è essenziale per tutelare cittadini, visitatori ed esercenti virtuosi, anche alla luce di segnalazioni pervenute nelle ultime settimane e del verificarsi di episodi intollerabili per una città come Ostuni.

“Non vogliamo penalizzare nessuno – prosegue il sindaco Pomes – ma anzi, creare le condizioni per una stagione estiva ordinata, ricca di occasioni di lavoro, eventi, servizi di qualità ma al contempo rispettosa del diritto al riposo, della salute pubblica e della bellezza dei nostri spazi. La nuova regolamentazione servirà a contenere le situazioni più critiche, migliorando la vivibilità della città e rafforzando l’immagine di Ostuni come meta di turismo sostenibile e di qualità”.

“Tutta la giunta comunale -conclude Pomes- lavorerà in sinergia con le forze di polizia, gli uffici competenti del turismo, polizia locale, SUAP, igiene urbana e lavori pubblici per far trovare la nostra città, già in occasione delle festività pasquali, più pulita, accogliente, decorosa e sicura, in vista di una stagione estiva che si preannuncia ricca di eventi e iniziative”.

Al tavolo tecnico hanno partecipato per le forze dell’ordine, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza; per le associazioni, CNA, Confcommercio, Fenailp, Confesercenti, Fiepet e Confindustria Brindisi.