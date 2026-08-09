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Estate a Brindisi – Mandrake accoglie l’invito. Andrà a trovare il Sindaco…

Ecco cosa scrive Giuseppe Ninno (Mandrake) sulla pagina del Comune:

Ringrazio per avermi citato in questo post. Sono di Brindisi e vivo a Brindisi. Ho avuto più volte la possibilità di trasferirmi definitamente altrove, ma amo la mia città e i miei concittadini che, semplicemente, penso meritino qualcosina in più. DA SEMPRE. NON DAGLI ULTIMI ANNI. DA SEMPRE. Come in ogni realtà, c’è chi ama parlare senza sapere o solo per fomentare polemiche, ma la stragrande maggioranza parla perché ne ha pieno diritto. Accetto l’invito, sperando sia costruttivo per qualsiasi iniziativa futura che possa servire a far vivere un’estate diversa ai miei concittadini

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