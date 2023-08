ESTATE A CAROVIGNO. CONCERTO DI NEK E RENGA

Due ore di puro spettacolo e di grandi emozioni al concerto di Renga e Nek presso l’Arena 30-40 di Carovigno. Due cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana. I due big della pop music italiana hanno colto l’occasione dei 40 anni di carriera di Renga e dei 30 di Bek per fare un tour insieme. Tanti i brani proposti che i due cantanti hanno eseguito in coppia qualcuno da solisti, scambiandosi i successi e cantando uno i brani dell’altro. Da Laura non c’e’ ad Angelo, da Se io non avessi te a Lascia che io sia, da Vivendo adesso a Se telefonando. Al termine fuochi d’artificio peri due bravissimi artisti.