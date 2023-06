ESTATE A MESAGNE – VENERDI’ PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANIA BATTISTINI

Estate a Mesagne venerdì 30 giugno, presentazione del libro di Stefania Battistini

Stefania Battistini, inviata di guerra per il Tg1 Rai, venerdì 30 giugno alle ore 20 sarà a Mesagne, presso Parco Potì, per presentare il suo libro “Una guerra ingiusta”, Piemme editore. L’evento è organizzato dal Comitato del Parco urbano e da Taberna Libraria di Latiano. L’autrice accompagna il lettore attraverso gli orrori della guerra in Ucraina, raccontando le vite spezzate delle vittime del conflitto e le storie di umanità di coloro che, nonostante tutto, non vogliono smettere di credere nella pace.

Con la giornalista dialogherà Raffaele Romano e il giornalista brindisino Nico Lorusso. La presentazione è patrocinata dalla città di Mesagne. Ingresso libero e gratuito.