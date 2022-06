ESTATE A SAN PANCRAZIO SALENTINO, UN CARTELLONE RICCO DI INIZATIVE DA NON PERDERE. LA PROPOSTA E’ FRUTTO DI UNA SINERGIA TRA PUBBLICO E PRIVATO 

Proiezioni di film, iniziative letterarie, un torneo sotto le stelle, una serata dedicata al padel, ma anche eventi che esaltano la tradizione e i canti della nostra terra. Giugno, primo caldo mese dell’estate 2022, a San Pancrazio Salentino è stato ricco di iniziative organizzate dall’amministrazione comunale, assessorato alla cultura, che ha fatto una scelta ben precisa: allestire un cartellone di eventi in grado di soddisfare un pubblico variegato in termini di età e gusti. Per quanto riguarda i contenuti, si è puntato sullo sport, sulla cultura e sulle tradizioni, per quanto riguarda il modus operandi, invece, si è pensato di rafforzare il rapporto fra pubblico e privato per garantire una proposta qualitativamente e quantitativamente valida. Da qui il coinvolgimento di sponsor e strutture come il Forum Eventi che ospiterà spettacoli di livello nazionale.

“Abbiamo lavorato a lungo per mettere in piedi un cartellone importante – ha dichiarato il Sindaco Edmondo Moscatelli- la proposta conclusiva è frutto di un lavoro di squadra che ha avuto come obiettivo quello di accontentare tutti. Ci sono iniziative dedicate ai più piccoli, ci sono quelle calibrate su un pubblico adulto. Ci sono anche quelle a misura di turista che sarà certamente attratto dagli eventi che raccontano il nostro territorio, come ad esempio la Festa del Grano. Abbiamo dato grande rilevanza agli eventi sportivi, perché attraverso lo sport si veicolano messaggi fondamentali, come l’importanza dello stare insieme e del rispetto delle regole. E poi, una cosa che mi preme sottolineare è la collaborazione con i privati che ci hanno consentito di alzare l’asticella. E’ grazie al management del Forum Eventi, infatti, che potremo assistere al musical Notre Dame De Paris e anche ospitare artisti noti nel panorama nazionale e non solo come Fabrizio Moro e Christian De Sica. Determinante anche il contributo degli sponsor, importante anche per lo spirito di condivisione e collaborazione dimostrato nei confronti della nostra amministrazione”

Archiviato giugno, dunque, la comunità sanpancraziese si prepara a vivere i mesi clou dell’estate. A luglio sono in programma ben 16 appuntamenti. Si parte venerdì 1 luglio con “Nient’altro desidero”, mini festival delle parole buone di scena in piazza Castello, che si articola in sei appuntamenti. Il 14 torna la Stanza della Tavola, che rinnova l’appuntamento anche il 2 agosto e a settembre. Dal 18 al 22 luglio, settimana dedicata allo sport. Sempre ad agosto sarà di scena il teatro greco, con il Prometeo di Eschilo. Ci sarà anche una serata dedicata al carnevale estivo, in programma il 18 agosto. Il mese si chiuderà con l’evento canoro, il festival dell’ “Aquila d’oro”, sabato 30.

Il mese dei grandi eventi sarà agosto. Nel primo fine settimana, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7, l’intramontabile musical “Notre Dame De Paris” sarà di scena nel Forum eventi, imponente e prestigiosa struttura che mercoledì 17 ospiterà Fabrizio Moro con “La mia vita in tour” e che sabato 20 agosto aprirà le porte ad un mattatore di razza come Christian De Sica.

L’estate degli eventi, però, non finirà ad agosto. A settembre, infatti, sono previsti spettacoli teatrali, presentazioni di libri, performance di danza sportiva.