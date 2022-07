ESTATE BOLLENTE…TUTTI AL MARE…

TUTTI AL MARE…

L’estate 2022 è particolarmente bollente, con temperature altissime che non danno tregua. Andare in spiaggia e farsi un bel bagno sembra essere l’unico rimedio. Le spiagge sono affollate fino al tramonto e la sera si trasformano in luoghi in cui divertirsi fra un apericena e un drink, ascoltando della buona musica. Il litorale diventa l’unica valvola di sfogo all’afa della città. Non tutti possono permettersi un ombrellone dato i prezzi e le spiagge libere sono un’ottima soluzione. Chi può, va in vacanza e alcuni scelgono destinazioni esotiche che, soprattutto negli ultimi due anni, a causa del covid, era impossibile raggiungere. Chi ha la seconda casa, si trasferisce e ritorna soltanto a settembre. Ricordiamoci, però, che la nostra Puglia è una delle regioni più gettonate e non solo per il mare, ma per tutto quello che può offrire e, quindi, non è sicuramente un sacrificio non andare fuori. Abbiamo un mare stupendo, non serve altro per passare una bella estate! Anna Consales