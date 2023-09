ESTATE “CARA” – MATARRELLI: LA PUGLIA SAPRA’ SCONFIGGERE L’AGGRESSIONE MEDIATICA…

Ecco cosa scrive il sindaco di mesagne Toni Matarrelli:

Una serie di ovvietà: la Puglia è una delle regioni più belle d’Italia e il Salento uno dei territori più attrattivi nel mondo. In Puglia e nel Salento ci sono molti meravigliosi lidi privati. Come in Liguria o in Sardegna. In Puglia e anche nel Salento ci sono spiagge libere, altrettanto meravigliose, e forse non abbastanza numerose. Come in Liguria o in Sardegna o in Emilia-Romagna. In Puglia si possono comperare un caffè e un cornetto con poco più di un paio di euro, come nel resto d’Italia. In Puglia si rischia di spendere il triplo o il quadruplo per la stessa colazione, in qualche bar da evitare, come in tanti altri bar disseminati in giro per il Paese. In Puglia si può pranzare e cenare spendendo il giusto e tornando a casa sazi e soddisfatti per l’onestà del conto o degustare menù gourmet a costi ben più alti, esattamente come in Liguria o in Sardegna o nel Lazio. Mi verrebbe da dire: niente di nuovo sotto al sole, neppure sotto al sole cocente di questa bella estate che non accenna a concludersi.

Eppure, sfogliando la rassegna stampa della stagione, emerge un quadro letteralmente capovolto. Negli ultimi mesi ho girato il Salento per le mie attività istituzionali, ritagliandomi anche qualche giorno per la famiglia. Ho attraversato, è appena il caso di dirlo, città e paesi, paesaggi e mari, tutti ugualmente incantevoli, tutti meritevoli di una visita, per una concentrazione di bellezza che è davvero difficile ritrovare altrove. Ho consumato colazioni, pasti, soste sotto agli ombrelloni senza sussultare una volta alla vista di uno scontrino. Certo, per abitudine preferisco frequentare mete più popolari, ma ho trovato – com’è normale che sia – luoghi più accessibili e meno accessibili, semplicemente perché così funziona il mercato, esistendo offerte più costose e offerte meno costose, perché rivolte a target differenti.

In questi mesi si è consumata né più e né meno che un’aggressione mediatica a mezzo social ai danni del Salento e dell’intera Puglia, da chi non riesce in altro modo ad abbattere le leadership salentina e pugliese rispetto alla capacità di offrire servizi e prodotti di alto livello.

Ma la Puglia e il Salento sanno anche essere molto resilienti, per cui sono assolutamente convinto che sapranno utilizzare l’inutile urto di questa campagna diffamatoria per fare di più e meglio, preparandosi nel migliore dei modi alla prossima estate.