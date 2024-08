Estate mesagnese: gli appuntamenti di domenica 25 agosto … tra teatro, musica e sport

Una giornata ricca quella in programma a Mesagne domenica 25 agosto. L’atrio del Comune ospiterà il recital “Nushu, segreti di donne” a cura dell’Aps “Frida”. «Nushu è l’unica lingua al mondo creata ed utilizzata dalle donne. È stata il simbolo delle sofferenze e delle vittorie delle donne all’interno di un sistema che le privava di una voce, ma non di una volontà di comunicare», spiegano dall’associazione. E allora diamo voce a queste donne, un po’ ribelli, un po’ romantiche, un po’ eclettiche, un po’ curiose, ma sicuramente tanto forti. Lo spettacolo utilizza l’ironia e si avvale di una messa in scena semplice, un registro che spazia dal comico restituendo anche spazi di riflessione sulle diverse tipologie di donne. Sul palco vedremo le storie di Beatrice di Dante e di Didone, ma anche quelle delle donne dei nostri tempi, donne che hanno dovuto adattarsi alla società per poter vivere. E se per una volta queste donne avessero la possibilità di parlare e di raccontare davvero come sono andate le cose? Nushu dà voce a loro con questo mix di ironia e amarezza, ma anche di speranza e di coraggio. Lo spettacolo lascia ampio spazio alla musica, i tre artisti si fonderanno in un mix perfetto tra parole e note. Sul palco Agnese Perrone, attrice, regista, pedagogista teatrale; Chiara Papa, cantautrice, chitarrista e pluristrumentista; Marco Carrozzino, chitarrista versatile dallo stile raffinato coinvolgente. L’inizio è per le ore 20.30, l’ingresso per assistere è libero.

Le iniziative organizzate per “Trofeo dei borghi” partiranno alle ore 18 nel centro storico. L’evento, organizzato dall’associazione “Wild Team”, è inserito nel calendario regionale “Trofeo dei Borghi – Bicinpuglia”. «Una sfida in mountain bike per le stradine più strette e sinuose e a fine serata la premiazione e un momento musicale. Vivere la città attraverso lo sport è indispensabile – dichiarano gli organizzatori – ora più che mai, e il fatto di aver scelto il centro storico di Mesagne per disegnare un percorso davvero bello e nel cuore della città è stata una scelta coraggiosa e lungimirante che consente di far scoprire e valorizzare il territorio». Può esistere un legame importante tra sport e turismo, e Mesagne, con il suo patrimonio storico-artistico e le eccellenze dell’enogastronomia, è pronta a dare il benvenuto ad atleti, appassionati e alle loro famiglie.

In villa comunale alle 21.30, i “Bluesex” chiudono in casa un tour che li ha portati in giro per l’Italia. La band, nata nel 2021 a Mesagne, è composta da 4 ragazzi che si incontrano per registrare i loro primi demo. Firmano con la Beng Dischi e realizzano i primi brani in studio, iniziando a confrontarsi con il pubblico delle piazze e dei locali. In due anni il loro sound, ibrido e riconoscibile, supportato da una voce altrettanto particolare, ottiene mezzo milione di ascolti con il disco d’esordio “Sex Blues”. Poi l’approdo alle selezioni di Sanremo con la canzone “Trenta giorni a novembre”, un brano scritto per contrastare e far riflettere su un tema purtroppo sempre attuale, quello della violenza sulle donne. Non arriva alle fasi finali del festival, ma a un mese dall’uscita – sulle principali piattaforme digitali – “Trenta giorni a Novembre” supera 150mila stream. Il sogno dei ragazzi continua. L’organizzazione dell’evento è a cura di Christian De Milito. Lo spettacolo, inserito nel programma estivo, è patrocinato dalla città di Mesagne. La partecipazione per assistere è gratuita.