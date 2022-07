ESTATE,TEMPO DI VACANZE E RELAX!

L’estate 2022 era particolarmente attesa un po’ da tutti. Le restrizioni per il covid limitate al massimo e, nonostante i dati relativi ai contagi siano ancora “importanti”, la voglia di normalità era sentita un po’ da tutti. Questo è il periodo dell’anno che si aspetta per regalarsi un po’ di relax, qualche giorno da dedicare ad attività diverse dalla solita routine. L’estate può diventare un’occasione per leggere un libro, seguire incontri culturali interessanti e tanto altro. Tanti sono gli eventi che vengono organizzati e, sicuramente, può risultare intellettualmente motivante dedicare tempo ad attività rilassanti e, allo stesso tempo, occasioni di arricchimento personale. Anche durante i periodi bui del covid, con tutto chiuso,la cultura non è mai andata in letargo e la tecnologia è stata preziosa perché ha permesso di mantenere vivi i contatti. Adesso che siamo tornati in presenza, l’emozione di ritrovarsi è tanta. Incontrare autori che presentano i loro ultimi libri, assistere a spettacoli teatrali e a concerti con i big del cuore, tutte attività che hanno subito uno stop lunghissimo. Speriamo di non dovere mai più vivere periodi così brutti. Godiamoci le vacanze e, magari, leggiamo un bel romanzo! Anna Consales