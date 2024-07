Estorsione ai danni di un 41enne brindisino. Tre arresti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Brindisi, all’esito di una rapida attività investigativa, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, a carico di due bitontini e di un brindisino. I primi due sono indagati quali mandanti e il terzo per essere il mediatore e il latore della maggior parte delle richieste estorsive di un’estorsione aggravata ai danni di un 41enne brindisino. Quest’ultimo sarebbe stato minacciato ripetutamente, anche tramite terze persone armate di pistola, al momento rimaste ignote, per un debito di una partita di droga, pari a 250 grammi di cocaina, che non era stato in grado di saldare perché arrestato per detenzione ai fini di spaccio. I malfattori riuscivano a farsi consegnare due autovetture (FIAT Panda e Smart Fortwo) intestate alla moglie e alla madre dell’estorto, oltre che la somma di 300 euro.

I destinatari del provvedimento restrittivo risultano altresì indagati per la cessione e l’acquisto di 250 grammi di cocaina avvenuti nel 2022.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento restrittivo si è proceduto, inoltre, al sequestro a carico di ignoti di circa 95 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.