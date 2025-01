Estrazione di acque sotterranee in area ZVN, il Presidente Matarrelli incontra Coldiretti

Questa mattina, su richiesta di Coldiretti Brindisi, nella sala di presidenza della Provincia di Brindisi si è svolto un incontro con il Presidente Toni Matarrelli e la Vicepresidente Antonella Vincenti. Presenti i rappresentanti locali della federazione, tra cui il Direttore Franco Dell’Acqua e il Presidente Giovanni Ripa.

Al centro del confronto l’aggiornamento delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), approvato in via definitiva con la Delibera della Giunta Regionale n. 154 del 23 maggio 2023, che ha determinato un incremento delle aree agricole soggette alle norme previste per le ZVN anche nella provincia di Brindisi.

Coldiretti, al fine di scongiurare gravi ricadute economiche sul settore primario brindisino, ha richiesto un intervento urgente per modificare la normativa vigente e per avviare un tavolo di confronto tra tutti i soggetti coinvolti, affinché vengano adottate misure tecnico organizzative utili a snellire ed accelerare l’iter amministrativo che deve essere attivato per l’istanza di concessione.

Il Presidente Matarrelli ha espresso massimo sostegno, garantendo il proprio impegno nel cercare di risolvere le problematiche rappresentate da Coldiretti, a partire dallo snellimento delle istruttorie dell’Ufficio provinciale Ambiente e Tutela delle acque riducendo al minimo i tempi del rilascio dei numeri di protocollo nelle varie istanze.