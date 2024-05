Esuberi e licenziamenti centrale Enel. Sindacati dal Prefetto

Dopo aver sfilato questa mattina lungo la superstrada Brindisi-Lecce in segno di protesta per il rischio concreto di perdere il posto di lavoro presso la Centrale Enel di Cerano, tanti lavoratori si sono recati nel pomeriggio presso la prefettura di Brindisi per chiedere un incontro col Prefetto Luigi Carnevale. I sindacati confederali Uil e Cgil sono stati ricevuti dal Prefetto al quale hanno esposto il problema dei tanti possibili licenziamenti, sia diretti che dell’indotto. Il Prefetto trasferirà’ tali preoccupazioni sui tavoli romani per trovare una soluzione.