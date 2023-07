EUGENIO ALABISO, UNA LEGGENDA DEL CINEMA!

Eugenio Alabiso è uno dei più grandi montatori del cinema italiano che ha montato oltre 150 film, molto famoso per le sue importanti collaborazioni con i più grandi registi del cinema italiano. Tra i lavori più conosciuti di Alabiso, talora accreditato come Eugene Ballaby, sono i film frutto della collaborazione con il regista Sergio Leone:”Per qualche dollaro in più ” e “Il buono, il brutto e il cattivo”. Tantissimi i film da ricordare:”Per 100.000 dollari t’ammazzo” di Giovanni Fago; “Il mercenario” di Sergio Corbucci; “Mille peccati…nessuna virtù” di Sergio Martino; “La coda dello scorpione” di Sergio Martino; “Milano trema: la polizia vuole giustizia” di Sergio Martino; “Il bianco, il giallo, il nero” di Sergio Corbucci; giusto per citarne alcuni. Il film “Preparati la bara” di Sergio Corbucci, girato sull’altopiano di Camposecco, con il grande Terence Hill come protagonista. E come non ricordare il film degli indimenticabili Bud Spencer & Terence Hill, “Pari e dispari, i due superpiedi quasi piatti”. “L’allenatore nel pallone” con Lino Banfi. In occasione dei 60 anni di carriera, Francesco Romano, uno degli amministratori di Camposecco Far West, lo ha intervistato nella sua casa romana. Non è stata la solita intervista, ma, piuttosto, una chiacchierata tra ricordi e aneddoti riguardanti la sua entusiasmante professione. Ascoltarlo è stata, sicuramente, un’esperienza molto bella e insolita. Ha approfondito il mondo del cinema e, soprattutto, il tema dell’amicizia di cui si parla poco. In genere, nelle tante interviste che gli sono state fatte, si è parlato quasi unicamente di film e quasi mai di sentimenti. È importante ricordare i rapporti affettuosi e duraturi che si sono creati in un mondo a volte difficile da comprendere. Tante sono le amicizie molto importanti per Alabiso. Durante l’intervista ha voluto ricordare Enzo Decaro che ha avuto parole bellissime per il suo grande amico Eugenio, un eterno “giovanotto” che proprio il 30 luglio compirà 86 anni e che continua a stupirci per la sua continua voglia di fare e raccontare la sua vita fantastica. Da pochi giorni è uscito il libro:”Montare all’italiana. Tutto il cinema di Eugenio Alabiso (e famiglia), a cura di Luca Lombardini e Alessandro Tavola. Un libro importante che, con interviste e analisi, riesce a ripercorrere l’intera filmografia e l’importante carriera di una vera e propria leggenda del cinema. “Eugenio Alabiso, montatore dallo stile eclettico e inconfondibile, capace di dare una marcia in più a tutti i generi cinematografici con la sua inventiva e il suo innato senso del ritmo, ha contribuito in modo determinante ad alcuni tra i più importanti film della grande stagione del cinema popolare italiano”. Un incontro importante, una vita avventurosa e piena di grandi soddisfazioni. Anna Consales