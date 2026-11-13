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EuroApi-Huvepharma – Lavoratori preoccupati per il “silenzio” sul futuro dello stabilimento

Da mesi, da troppi mesi è calato il silenzio sul futuro dello stabilimento brindisino di EuroApi la cui proprietà dovrebbe essere poassata (così come ampiamente annunciato a luglio) al gruppo Huvepharma. I lavoratori, infatti, sono preoccupati per la mancanza di notizie ormai da mesi sullo stato delle trattative. Nel frattempo, chi ha potuto – tra i duecento dipendenti – si è dato alla fuga, optando per altre opportunità di lavoro. Da fonte sindacale si era appreso che a settembre sarebbe stato tutto definito. Poi la questione è slittata ad ottobre e adesso a metà novembre.

I lavoratori vogliono certezze e soprattutto la garanzie per il futuro. Quanto bisognerà attendere ancora?

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