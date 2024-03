EuroApi – Impegno per Brindisi: si attivi immediatamente un tavolo di crisi per scongiurare la chiusura

Una sconcertante notizia colpisce, ancora una volta, la nostra fin troppo martoriata città.

Euroapi ha annunciato che non c’è futuro per lo stabilimento farmaceutico di Brindisi. Si tratta di un fatto gravissimo che si va a sommare alle varie dismissioni, seppur in altri comparti produttivi, che sono in atto nel nostro territorio.

Brindisi e i brindisini sono costretti a vedersi coinvolti in una nuova crisi occupazionale ed economica che rischia di avere degli effetti devastanti.

Il gruppi “Impefgno per Brindisi” chiede che venga repentinamente aperto un tavolo di crisi per tutelare i lavoratori di Euroapi e che, al tempo stesso, si possano individuare delle soluzioni che garantiscano la sopravvivenza dello stabilimento stesso. Il tutto, anche attraverso un impegno diretto del Governo nazionale che non può continuare ad ignorare le istanze di Brindisi

Impegno per Brindisi