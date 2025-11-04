Euroapi. Rischio chiusura giugno 2026

Urgente incontro questo pomeriggio presso la Prefettura di Brindisi per la Vertenza Euroapi, ex Sanofi, con la presenza dei vertici dirigenziali dell’azienda francese e le organizzazioni sindacali di categoria. Per l’occasione hanno partecipato anche i responsabili delle Segreterie Nazionali di categoria. I lavoratori temono di restare senza occupazione dal prossimo anno, vista la paventata messa in vendita e conseguente trasferimento degli stabilimenti, probabilmente in Francia. A rischio 500 lavoratori, tra diretti e indotto, e 500 famiglie, per lo più monoreddito. Da mesi ci sono stati vari scioperi dei dipendenti di Euroapi per mobilitare la protesta. Ma al momento nessuna risposta. Oggi il Prefetto, Luigi Carnevale, ha voluto incontrare tutte le parti interessate per capire le reali intenzioni dei dirigenti aziendali francesi e dell’asset societario di Euroapi. In piazza Santa Teresa sit in degli operai, davvero preoccupati.