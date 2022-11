EUROCUP – VITTORIA SCACCIACRISI PER L’HAPPYCASA

Gara decisiva per sperare nel passaggio del turno in Eurocup per la Happy Casa Brindisi, impegnata in casa contro gli olandesi del Groningen, gia’ sconfitti nel match di andata. Ha vinto la squadra di Vitucci per 81 a 57. Gara equilibrata, con un grande pubblico al PalaPentassuglia, con la squadra brindisina, che era chiamata al riscatto dopo il brutto ko interno contro Pesaro di domenica scorsa. A metà gara, Brindisi avanti per 43 a 37. Migliore dei biancazzurri Reed con 10 punti messi a referto. Nella seconda parre6di garala squadra biancazzurra incrementa il vantaggio, grazie ad un Reed sempre preciso al tiro. All’ultimo intervallo, la Happy Casa Brindisi avanti per 58 a 47. Stesso andamento nell’ultimo quarto, con Brindisi che gioca con grande determinazione. Alla fine il punteggio e’ davvero eloquente, con la Happy Casa Brindisi che vince nettamente per 81 a 57. Ora c’e’ da vincere l’ultima partita per passare il turno.