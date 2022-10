EUROPA CUP – PRIMO SUCCESSO PER L’HAPPYCASA IN OLANDA

Europa Cup. Primo successo per la Happy Casa contro Groningen

Secondo turno di Fiba Europa Cup con la Happy Casa Brindisi a far visita agli olandesi del Donar Groningen. Dopo il. Ko interno nel turno precedente, la squadra di Vitucci era chiamata ad un rilancio. E cosi e’ stato, proseguendo nell’ottimo rendimento registrato contro l’Olimpia Milano. La Happy Casa Brindisi ha cosi vinto per 87 a 65, grazie ad un secondo tempo praticamente perfetto. Sugli scudi Reed e Burnell. Gara punto a punto nel primo quarto e Brindisi che chiude in vantaggio al primo intervallo per 25 a 24. Tanto equilibrio anche nel secondo quarto, con Brindisi avanto a metà gara per 46 a 41. Nel terzo quarto la Happy Casa Brindisi allunga nel punteggio, grazie ad uno strepitoselo Burnell e a un Reed sempre prolifico. La squadra di Vitucci avanti di 9 lunghezze al quarto minuto di gioco. All’ultimo intervallo Mascolo e compagni avanti per 64 a 56, dopo aver sciupato un vantaggio anche di 15 punti. Brindisi benissimo al tiro da due, con piu’ del 60% di realizzazione, e molto bene ai tiri liberi. Non bene nel tiro da tre punti. Nell’ultimo quarto, in avvio, Vitucci mette in campo un quintetto diverso da quello che ha terminato il terzo tempino. La Happy Casa Brindisi allunga ancora, dimostrando grande carattere in difesa e voglia di vincere. Alla fine il successo arride nettamente ai biancazzurri per 87 a 65.

Miglior realizzatore Reed con 22 punti. Si torna in campo domenica con la Happy Casa che ospita il Brescia per la quarta giornata di campionato.