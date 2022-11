EUROPA VERDE E SINISTRA ITALIANA. A BRINDISI L’ON. PICCOLOTTI

Incontro questa mattina presso il Comune di Brindisi dell’on. Elisabetta Piccolotti, eletta nel collegio di Brindisi per l’alleanza Europa Verde e Sinistra italiana. Una occasione per porre in evidenza le richieste del territorio in tema ambientale ed energetico, oltre che occupazionale. L’esponente politico di Sinistra e Verdi ha parlato sia degli errori fatti dal centro destra in queste prime settimane di Governo e sia delle scelte divisive nella coalizione di centrosinistra, in riferimento soprattutto al terzo polo. Con l’on. Piccolotti erano presenti il sindaco Riccardo Rossi, Pasquale Barba, il consigliere comunale Luana Mia Pirelli e simpatizzanti.