EUROPA VERDE E SINISTRA ITALIANA – ROSSI UNICO CANDIDATO SINDACO POSSIBILE

Ultimi appelli al voto con esponenti politici nazionali. Nel pomeriggio, presso Palazzo Nervegna, sono intervenuti gli on. Angelo Bonelli per Europa Verde e Elisabetta Piccolotti per Sinistra Italiana a sostegno della candidatura a sindaco di Riccardo Rossi. Nel corso dell’incontro e’ stato ribadito che, come ha detto Bonelli, ” e’ stato commesso in città un vile tradimento da parte del PD che non ha sostenuto Rossi, preferendo il MoV5 Stelle”. Per Piccolotti la Brindisi del futuro, al pari delle migliori realta’ europee, la si può raggiungere, come ha detto, “solo con Rossi alla guida del Comune”.