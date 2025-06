Europa Verde Fasano chiede l’impegno del consiglio comunale in favore del popolo palestinese

In qualità di referente di Europa Verde Fasano, nonché segretaria provinciale di Europa Verde e referente di Alleanza Verdi e Sinistra per la provincia di Brindisi, non posso non esprimere il mio disappunto riguardo all’imbarazzante silenzio dell’amministrazione comunale di Fasano riguardo all’orrore in atto nella Striscia di Gaza.

Ad oggi si contano più di 70 mila morti e più di 2 milioni di sfollati, scuole e ospedali bombardati, migliaia di bambini uccisi anche dalla fame, civili in cerca di cibo massacrati.

Davanti a tale mostruosità, molti sono stati i Comuni italiani che hanno aderito alla mobilitazione nazionale “L’ULTIMO GIORNO DI GAZA” il 24 maggio scorso, una iniziativa che faceva eco a tante altre iniziative internazionali per sensibilizzare tutti i cittadini sul genocidio in atto nella Striscia di Gaza, ma anche per chiedere a più voce il cessate il fuoco e l’accesso degli aiuti umanitari nella Striscia per curare e sfamare il popolo palestinese. Ma il Comune di Fasano ancora oggi tace, e nonostante le due grandi manifestazioni pro-Gaza e pro-Pace svoltesi a Roma (l’ultima sabato 21 giugno scorso) durante le quali forze politiche e cittadini hanno partecipato sventolando le bandiere della pace e della Palestina.

Dopo la Regione Puglia, tanti i comuni pugliesi, e tra questi molti Comuni della provincia di Brindisi (vedasi Mesagne, Ostuni, Carovigno e Francavilla Fontana per citarne alcuni), si sono già espressi aderendo all’iniziativa, e ovunque affiggendo la bandiera della Palestina al Palazzo di Città o ai luoghi simbolici del territorio comunale.

Pertanto considerato che, per quanto in Medio Oriente i venti di guerra continuano a soffiare sempre più forti, la situazione drammatica nella Striscia di Gaza resta immutata, anzi tendenzialmente peggiora, noi di Europa Verde Fasano chiediamo ai componenti tutti del consiglio comunale della città di Fasano di assumere pubblicamente una posizione condannando con fermezza gli eventi in atto contro il popolo palestinese sui territori palestinesi nella Striscia e fuori da essa (insediamenti e campi profughi) e chiedendo al Governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina. Due Popoli, due Stati: l’unica soluzione di PACE ammissibile. Il nostro rispetto verso il popolo di Israele, la sua storia e le sue sofferenze non è in discussione, come non lo è la nostra ferma condanna di Hamas per il massacro del 7 ottobre 2023.

L’esposizione della bandiera della Palestina al Palazzo di Città, infine, costituirebbe un forte messaggio di umanità e solidarietà nei confronti di uomini e donne inermi e bambini indifesi che da 20 mesi subiscono un attacco militare senza pari.

Caterina Marini

(co-portavoce provinciale EV, referente EV Fasano e referente provinciale AVS)