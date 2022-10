EUROPA VERDE RINGRAZIA GLI ELETTORI PER IL RISULTATO CONSEGUITO

Europa Verde del collegio Brindisi-Lecce: Ringraziamo tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno votato per noi e Alleanza Verdi e Sinistra.

Domenico Turrisi, co-portavoce provinciale per Brindisi e componente esecutivo regionale Europa Verde, e Pierluigi De Mitri, tesserato della provincia di Lecce, in rappresentanza di Europa Verde delle province di Brindisi e Lecce, ringraziano con questa nota le elettrici e gli elettori che domenica 25 settembre scorso hanno votato per Alleanza Verdi e Sinistra e indirettamente per Europa Verde.

“Non possiamo che mostrare soddisfazione per l’esito del voto che, seppur possa sembrare non soddisfacente per alcuni versi, mostra invece un consenso vivo e pulsante delle cittadine e dei cittadini verso le politiche socio-ambientali su territori nei quali la presenza del partito Europa Verde è sì di giovane età, ma già ampiamente attivo da tempo. In particolare, vogliamo ringraziare i candidati Europa Verde espressione dei due territori provinciali nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e che si sono resi disponibili in questa campagna elettorale complicata sia perché svoltasi in piena estate, sia perché ha visto un ingrandimento dei collegi in modo anche esagerato se si pensa al collegio unico regionale per il Senato. In particolare, Luana Mia Pirelli, candidata in quota Europa Verde per la Camera, e Caterina Marini e Vincenzo Puzzovio, sempre candidati in quota Europa Verde ma per il Senato: in modo instancabile, nei vari incontri con gli elettori ognuno di loro ha divulgato i punti del ricco programma elettorale, considerato da tutti gli esperti italiani di economia, sociologia e clima il migliore in assoluto. La nostra attività sui territori brindisino e leccese continuerà con vigore e invitiamo tutti coloro che si sono avvicinati a Europa Verde per queste elezioni ad unirsi a noi. L’attività di governo con la presenza di 12 deputati e 4 senatori eletti per Alleanza Verdi e Sinistra ci vedrà impegnati a collaborare con gli eletti perché le istanze dei territori non restino inascoltate.”

Domenico Turrisi, co-portavoce prov. Brindisi e componente esecutivo regionale Europa Verde PugliaPierluigi De Mitri, tesserato della provincia di Lecce