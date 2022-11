EUROPA VERDE/SINISTRA ITALIANA – SABATO INCONTRO CON PICCOLOTTI

Sabato 19 novembre 2022 Elisabetta Piccolotti a Brindisi per un Incontro pubblico

Sabato 19 novembre 2022 presso la Sala comunale “Mario Marino Guadalupi” in piazza Matteotti a Brindisi, a partire dalle ore 10:30, si terrà l’incontro pubblico con la parlamentare dell’Alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana Elisabetta Piccolotti.

Nel corso dell’incontro, la parlamentare eletta nel collegio Brindisi – Lecce informerà i cittadini presenti su quanto si discute in Parlamento di interesse generale e relativo al nostro territorio, in particolare su come si vogliono fronteggiare i gravosi e per molte famiglie insostenibili rincari delle bollette di forniture di gas e luce e sull’iniziativa dell’Alleanza Verdi/Sinistra per rendere pienamente operative e diffuse alle famiglie interessate le Comunità energetiche, per favorire, facilitando gli accessi e le procedure, l’utilizzo delle energie alternative rinnovabili con gli abbattimenti relativi delle bollette: meno fossili, meno paghi, meno inquini.

Chiunque vorrà inoltre potrà dialogare e segnalare alla deputata della Repubblica italiana Elisabetta Piccolotti quanto necessario per proposte e interrogazioni parlamentari.

Tale appuntamento sarà poi itinerante e ripetuto periodicamente e si potrà far riferimento alla sede cittadina di Brindisi dell’Alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana di via Cesare Braico 28 per ogni comunicazione e contatto (sinistraitaliana.brindisi@gmail.com – verdibrindisi@gmail.com)

Domenico Turrisi, Pasquale Barba, Riccardo Rossi, Caterina Marini, Renato Caretti.