Europee, Laura De Mola chiude la campagna elettorale in piazza Ciaia

Venerdì, alle ore 20, il comizio finale. A seguire il concerto di Fausto Leali

FASANO – Ci sarà tutto lo stato maggiore regionale di Forza Italia a sostenere Laura De Mola venerdì sera in piazza Ciaia dove, alle ore 20, la candidata fasanese chiuderà la sua campagna elettorale. Laura De Mola, infatti, ha deciso di concludere proprio nella sua città questa importante corsa che la vede candidata all’Europarlamento per le elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno. A seguire ci sarà un momento di intrattenimento con Fausto Leali in concerto sempre in piazza Ciaia.

“A Fasano, a casa mia, non potevo non dedicare la chiusura di questa meravigliosa avventura che mi ha vista correre in poche settimane per ben sei regioni d’Italia. Lo farò con tutti coloro che mi hanno sostenuta e hanno lavorato intensamente per supportare il mio nome in vista delle imminenti elezioni Europee. Per questo vi aspetto tutti in piazza Ciaia per salutarci e per dedicarci un paio di ore di spensieratezza con la storica musica del grande Fausto Leali”.

All’evento saranno presenti e interverranno Luca Fanigliulo in rappresentanza dei giovani di Forza Italia di Fasano, Avv. Renzo De Leonardis in qualità di delegato cittadino di Forza Italia, Dott. Lello Di Bari (membro del direttivo provinciale del partito), On. Guido Viceconte (Consigliere Nazionale di Forza Italia e già Sottosegretario di Stato), On. Andrea Caroppo (Deputato di Forza Italia e già Europarlamentare), On. Dario Damiani (Vice Commissario regionale di Forza Italia Puglia) e On. Mauro D’Attis (Commissario regionale di Forza Italia Puglia).