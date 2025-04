Evasione fiscale – Recuperati oltre 6 milioni di euro dalla compagnia di Ostuni delle Fiamme Gialle

Continua incessante l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi finalizzata a prevenire,

ricercare e contrastare ogni fenomenologia illecita di natura economico-finanziaria.

In particolare, nei primi mesi del corrente anno, i finanzieri della Compagnia di Ostuni hanno controllato 4

soggetti connotati da significativi profili di rischio di natura economico-finanziaria scoprendo ricavi non

dichiarati per quasi 6 milioni di euro.

Gli accertamenti esperiti, attraverso il reperimento dei documenti contabili, laddove presenti, nonché attraverso

la consultazione di una pluralità di banche dati cui il Corpo ha accesso, hanno fatto emergere elementi

sintomatici di condotte illecite poste in essere da contribuenti operanti in diversi settori commerciali.

I soggetti rientrati nel mirino dei finanzieri della Città Bianca sono operanti nel settore della vendita dei prodotti

agricoli, nel commercio di apparecchiature per le telecomunicazioni e telefonia e nel commercio all’ingrosso di

parti e accessori di autoveicoli.

Infatti, a prescindere dall’attività economica svolta, il risparmio illecito sui tributi consentiva agli evasori di

proporre prezzi più competitivi, penalizzando le aziende che operano nel rispetto delle leggi.

Gli interventi ispettivi finora condotti testimoniano il solido presidio di legalità della Guardia di Finanza, a tutela

dell’imprenditoria legale ed a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, fenomeni distorsivi che, nei fatti,

realizzano forme di concorrenza sleale