Evento all’insegna della solidarietà nel reparto di Pediatria del Perrino

Un evento all’insegna della solidarietà in favore della Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi. L’Accademia delle Corna, con la sua band, e i clown storici del Carnevale di Putignano hanno portato musica e sorrisi in reparto e distribuito regali ai piccoli pazienti, in collaborazione con l’associazione Filourinella. Inoltre, il presidente dell’Accademia, Massimo Bianco, ha consegnato al direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio un assegno di tremila euro, frutto di una raccolta fondi promossa dall’associazione. Presenti all’iniziativa, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore medico dell’ospedale Andrea Molino e la responsabile della Pediatria Antonietta Villirillo.“L’Accademia delle Corna e i clown – ha detto De Nuccio – hanno portato in ospedale lo spirito del Carnevale, che insegna ad affrontare il peso del quotidiano con spensieratezza. È un messaggio di vita e di speranza perché il Carnevale finisce in una nuova primavera. Voglio ringraziare – ha proseguito – l’Accademia e il suo presidente per aver organizzato questo bellissimo evento, tramite il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, e per la loro donazione che sarà destinata ai piccoli pazienti”. “L’Accademia – ha aggiunto il presidente Massimo Bianco – è nata nel 2006 come istituzione burlesca legata al Carnevale di Putignano, per esorcizzare attraverso la satira il tema delle ‘corna’. L’associazione è impegnata anche nel campo della solidarietà: siamo entrati per la prima volta in un ospedale con la nostra band per donare a pazienti e operatori sanitari un intervallo di colori e allegria”.