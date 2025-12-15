Evento conclusivo della prima edizione del contest dei Giovani Imprenditori Confcommercio Brindisi. “Sì, si può fare impresa anche se sei giovane e vivi in Puglia!”

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei vincitori della prima edizione di “Brindisi Future Makers-Giovani Idee, Grandi Imprese”. Il contest, ideato e lanciato lo scorso 23 ottobre dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Brindisi per valorizzare il talento e la creatività del territorio, ha coinvolto giovani talenti e imprese locali in un percorso di innovazione e creatività. Un contest che mette insieme impresa, cultura e futuro con servizi concreti, fortemente voluto dal gruppo brindisino guidato da Gloria Maria Zurlo, presidente provinciale e vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio. Il contest è stato rivolto a tre categorie di residenti nella provincia di Brindisi: Giovani imprenditori tra i 18 e i 42 anni che si sono distinti per innovazione e visione imprenditoriale; Startup emergenti, con progetti in fase di avvio o già operativi; Studenti di istituti tecnici e professionali, autori di idee creative e applicabili al mondo dell’impresa. Il momento clou dell’incontro è stato quello della proclamazione e della premiazione dei vincitori delle tre categorie in gara, ai quali non saranno dati premi in denaro, ma, piuttosto, strumenti concreti per sviluppare i propri progetti. Una cerimonia resa ancora più suggestiva grazie all’esibizione dell’Orchestra del Liceo Musicale del Polo Liceale “Marzolla-Leo-Simone Durano”. L’evento è stato condotto dal giornalista Antonio Celeste. Il contest “Brindisi Future Makers-Giovani Idee Grandi Imprese” rappresenta una effettiva opportunità ideata da Confcommercio Brindisi per coinvolgere e sostenere i giovani nei loro progetti imprenditoriali. Abbiamo bisogno di nuove idee, abbiamo bisogno dei giovani! Il futuro non si aspetta, si crea insieme! Anna Consales



