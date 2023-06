EVENTO CULTURALE AL MACRAME’ : INCONTRO CON L’AUTORE FRANCESCO COLIZZI

Lunedì 5 Giugno alle ore 18 lo psichiatra Francesco Colizzi presenterà il suo romanzo LA SUGGERITRICE presso il Centro Culturale MACRAME’ in via Islanda, 87 (QUARTIERE BOZZANO) a Brindisi.

Il Centro Culturale MACRAME’ è lieta di ospitare la presentazione di questa opera, già presentata a Brindisi in occasione della Giornata Mondiale del Malato.

Si tratta di un’opera autobiografica che racconta l’esperienza sanitaria vissuta da paziente dallo psichiatra a causa di una grave frattura al femore: l’arrivo del 118, il pronto soccorso, gli esami radiologici, l’intervento chirurgico d’urgenza, il ricovero in reparto, l’avvio alla riabilitazione. La divisa del malato si unisce a quella di medico e insieme, di giorno e di notte, compiono nel protagonista, con la mente e con il cuore, un affondo nel presente e ancor di più nel passato, con i vivi e con chi se ne è andato.

Emergono, quasi grazie ad una suggeritrice muta, come in sedute di psicoanalisi, lacerazioni e conflitti per un romanzo interiore, in una conversazione serrata, efficace, liberatoria, con sé stesso e con gli altri.